Covid, misure restrittive al Campus Martinitt di Milano

L'Aler ha comunicato agli ospiti del campus Martinitt di Milano, dove sono stati registrati due casi di studenti della Statale positivi, una serie di misure restrittive per contenere l'eventuale espansione del focolaio. Tra queste,l'accesso alla cucina che sara' consentito solo a 5 studenti per volta e la sospensione dell'accesso ad alcune aree comuni. Aler informa inoltre di essere in costante contatto con Ats. "Nel campus - prosegue la nota - non vi e' alcuna situazione di panico, ma, al contrario, c'e' grande serenita' e collaborazione da parte di tutti gli ospiti. L'Azienda ha infatti effettuato tutte le sanificazioni necessarie e introdotto tutte le precauzioni previste dalla normativa, in collaborazione con ATS Milano. I due ragazzi contagiati sono stati, pertanto, collocati in isolamento, come impongono le regole, e le loro condizioni sono costantemente monitorate grazie alla sorveglianza di ATS Milano".