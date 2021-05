Vaccini: 5,5 mln le adesioni totali. Lombardia: 221mila 30enni in poche ore



"221mila 30enni hanno aderito alla campagna vaccinale in poche ore". Lo evidenzia su Twitter Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia. Nella regione, precisa Moratti, "le adesioni (5,5 milioni) continuano a crescere per tutte le fasce d'età, con i 40enni che arrivano al 65%, i 50enni al 78% e gli over 60 che sfiorano il 90%". E "l'88% degli over 80 è immunizzato con prima e seconda dose".



Covid, Fontana: La Lombardia ha già parametri da zona bianca



La Lombardia, dice il presidente Attilio Fontana, ha già parametri da zona Bianca, merito di Letizia Moratti, ma non solo: "bisogna anche considerare la squadra che aveva preparato i progetti". In una intervista a La Stampa, Fontana afferma che in Lombardia si è "arrivati a inoculare il 97 per cento delle risorse a nostra disposizione. Quando il generale (Figliuolo) ci ha consentito di salire un po', abbiamo superato le 115 mila punture senza problemi. Se potessimo farlo tutti i giorni attestandoci sulle 120 mila, per il 10 luglio avremmo finito». Quanto al piano Bertolaso, se non viene mantenuto la colpa è dei "ritardi nelle consegne gestite da Roma".