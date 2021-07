Covid, Moratti: basta chiusure e zone rosse

Per la vicepresidente della Lombardia e Assessore al Welfare, Letizia Moratti - secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano in anteprima, "occorre valorizzare la validità del vaccino e riconoscere piena libertà a tutti coloro che si sono vaccinati, consentendo a tutti i locali pubblici e agli eventi di accogliere liberamente chi è vaccinato. Basta quindi con le chiusure determinate dalle zone rosse, arancioni o gialle. E' il momento di superare la logica negativa dei lockdown".



Anche perchè "il 77% dei cittadini ha aderito alla campagna vaccinale, il 75% ha già ricevuto la prima dose e il 50% ha completato il ciclo vaccinale". Così come, spiega la vicepresidente lombarda, "occorre valorizzare la validità del vaccino e il diritto a tutte le realtà commerciali , artigiane e produttive di esercitare senza più restrizioni le loro attività".



Letizia Moratti sottolinea inoltre che in caso di recrudescenza del contagio non devono esserci nuove "chiusure generalizzate, deve restare tutto aperto per coloro che si sono vaccinati, riconoscendo il loro senso civico e il loro diritto di libertà"