Vaccini, Moratti: adesioni cresciute negli ultimi giorni, da martedì 55mila



"Crescita delle adesioni negli ultimi giorni, 55mila lombardi da martedi' a oggi si sono aggiunti agli oltre 6,8 milioni che avevano gia' aderito alla campagna vaccinale". Lo scrive su Twitter il vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti. "120 mila nuove adesioni dal 7 luglio. Il 9% sono over 60, il 46% ha meno di trent'anni. Vacciniamoci!", aggiunge Moratti.



Vaccini, Foroni (Lombardia): Volontari fondamentali per ottima riuscita



Gli assessori regionali Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile) della Regione Lombardia hanno visitato i volontari della Protezione civile impegnati presso l'hub vaccinale di Dalmine del Cus Bergamo. "È un onore ogni volta, per me - ha detto Pietro Foroni - incontrare i tanti volontari e tutto il personale medico impegnato nella gestione dei centri vaccinali. In tutti questi mesi ho visitato numerosi hub dislocati in tutta la Lombardia e non posso fare a meno di ringraziare i tanti uomini e donne che, da oltre un anno a questa parte, investono quotidianamente il loro tempo a servizio della collettività, completamente a titolo gratuito".