Covid, Moratti: Senza vaccino 87,2% contagiati da tutte le varianti



"In media per tutte le varianti identificate (variants of concern) l’87,2% degli infettati NON risulta vaccinato, è vaccinato con prima dose per l’8,1% e vaccinato con ciclo completo per il 4,7%. La vaccinazione protegge e riduce la probabilità di decorsi gravi". Lo scrive su Twitter Letizia Moratti, vicepresidente della Regione Lombardia con delega al Welfare.



"A giugno - prosegue Moratti - la percentuale di casi con variante Delta è stata del 10%, una percentuale cresciuta negli ultimi giorni del mese. Stiamo assistendo allo switch tra le varianti Alpha e Delta e quest’ultima dovrebbe diventare prevalente nel prossimo mese".