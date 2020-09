Covid, ora si chiede ai genitori di diventare anche pediatri...

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Quando dicono che i genitori sono dei superuomini e delle superdonne avevamo sempre pensato che fosse per scherzare, e per dare ancora più importanza al ruolo. Una di quelle definizioni da telefilm americano, genitori in blue jeans o roba del genere. E invece no, dobbiamo essere davvero superuomini e superdonne. L'ultima mansione che ci hanno dato con il coronavirus, dopo aver fatto gli insegnanti con la didattica a distanza, e aver fatto gli psicologi per cercare di rassicurare i piccoli, è che dobbiamo sostituirci anche ai pediatri. E' un tasto su cui batto da tempo. In origine c'è stato il fatto che i pediatri non si assumevano responsabilità e mandavano tutti i bambini senza neppure visitarli direttamente a fare il tampone. Poi, anche qui come ampiamente previsto, il sistema è entrato presto in una fase critica, e per scongiurare il rischio collasso le istituzioni regionali hanno chiesto ai pediatri di "fare filtro". Ovvero, tradotto, di valutare se ci fossero o no i sintomi del covid. Ovvero, tradotto, di fare il loro lavoro. Quindi, riepilogando. La scuola non si prende responsabilità e quindi al primo starnuto manda a casa i bambini dicendo che i pediatri devono certificare che non ci sia covid prima di farli rientrare. I pediatri non si prendono responsabilità e mandano tutti a fare i tamponi. I tamponi ovviamente non bastano e quindi che cosa si fa? Si obbligano i pediatri a fare il loro lavoro, visto che di fatto sono dipendenti statali? Si mandano i medici nelle scuole per visitare tutti come sarebbe logico? Macché. Si dice ai genitori che devono fare loro. E così, da qualche giorno è arrivata l'informazione che dopo tre giorni a casa il bambino non deve essere visitato dal pediatra, ma sta alla valutazione del genitore stabilire se è covid oppure no, e sotto la propria responsabilità rimandarlo in classe. Per carità, per il bene dei figli faremmo questo e altro, e dunque faremo questo e altro. Ma lasciatemi pensare che forse non sta andando tutto benissimo. Proprio no. Perché io faccio il giornalista. Che cosa ne so dei sintomi del Covid o dell'influenza classica? Che cosa ne so se ha le placche in gola oppure ha una polmonite interstiziale asimmetrica? Devo laurearmi in medicina su google? E perché deve mancarmi un servizio essenziale come il presidio medico per i bambini? Domande senza risposta, mentre ci accingiamo a fare anche i pediatri, nel frattempo.