Covid, Ospedale Militare di Baggio raddoppia somministrazione vaccini

Come riportato da Mianews, le vaccinazioni anti Covid all’ospedale militare di Baggio da giovedì prossimo passeranno da 650 a 1300 al giorno con l’inaugurazione del nuovo padiglione. “A noi le dosi stanno arrivando senza problemi – ha spiegato il comandante Fabio Zullino, direttore del Centro ospedaliero militare di Milano -. La nostra attività rimane costante. Siamo anche pronti per convertire tutti i 28 drive-through per i tamponi della Lombardia in centri vaccinali” ha sottolineato.

L’iter è sempre lo stesso: dopo il passaggio nel triage, si ritira la documentazione, viene misurata la temperatura, si viene indirizzati in una delle postazioni dove medici e infermieri sono già pronti ad effettuare l'infusione dopodiché le persone devono aspettare circa 15 minuti nella sala d’attesa. Nel cortile invece chi non è in grado di camminare può essere vaccinato direttamente nella sua automobile.Tra chi è venuto oggi a vaccinarsi c’è Ugo, 99enne, ed ex Alpino che ricordando la seconda guerra mondiale alla quale ha partecipato ha ringraziato i militari: “Sono contento – ha detto -. Questo virus mi rompe l'anima e io sto seduto tutto il giorno in casa, immaginiamoci un giovane. Ho provato a fare una comparazione tra la guerra e il Covid, ma non è possibile. La guerra era chiara, così è come stare sempre all'angolo e non si può mai stare tranquilli”.