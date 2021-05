Covid: positiva ma vede amici in piazza Gae Aulenti, denunciata a Milano

Era sottoposta alla quarantena obbligatoria in quanto positiva al Covid-19 ma anziche' stare a casa era in giro per la citta', senza mascherina, con gli amici. E' quanto hanno scoperto i Carabinieri di Milano durante un controllo effettuato giovedi' sera poco prima dell'inizio del coprifuoco in piazza Gae Aulenti dove hanno trovato un assembramento di giovani, tutti con il volto scoperto.