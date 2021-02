Covid: prefetto di Milano chiude 24 attività per violazione delle norme

Il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha adottato 24 provvedimenti con i quali e' stata disposta la chiusura, per la durata di 5 giorni, di altrettanti esercizi commerciali. Secondo quanto si legge in una nota della prefettura, ad abbassare le serrande saranno 10 bar, 6 ristoranti/pizzerie, 1 bar tavola fredda, 5 alimentari di vicinato e 2 parrucchieri nel Comune di Milano e nei Comuni di Bresso, Cesano Boscone, Corsico, Legnano, Nerviano, Paderno Dugnano e Trezzano sul Naviglio. Gli accertamenti sulle attivita' sono stati svolti dalle forze dell'ordine e dalle polizie locali, in base alle direttive del Comitato per l'ordine e al sicurezza pubblica, coordinato dal prefetto, e cui a partecipano le istituzioni del territorio.