Covid, Pregliasco e il 'modello Austria': lockdown per i non vaccinati

Fabrizio Pregliasco, virologo e docente della Statale di Milano, vede di buon occhio il "modello Austria" per contenere il Covid nel prossimo futuro. Di cosa si tratta? Lockdown mirati solo per i non vaccinati contro Covid-19, in caso di picchi nei contagi e terapie intensive in sofferenza. Ha commentato Pregliasco: "Mi sembra un'opzione possibile e interessante che abbassa il livello di rischio nei contatti interumani". "Non essendoci un manuale di gestione bisogna fare riferimento ad esempi e soluzioni varie - ha proseguito l'esperto - e questa è una soluzione possibile perché - spiega - il rischio di infezione nei contatti tra non vaccinati o tra vaccinati e non vaccinati è superiore. Ogni contatto interumano è a rischio - ricorda il virologo - ma il contatto con soggetti non vaccinati fa sicuramente salire la probabilità di aumentare la diffusione del contagio". E del resto se un provvedimento del genere dovesse essere adottato, conclude Pregliasco, "tutelerebbe anche gli stessi non vaccinati, più vulnerabili a un'infezione grave in caso di alta circolazione virale".