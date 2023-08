Covid, Pregliasco: in autunno una nuova fiammata di contagi

Le varianti del Covid continuano a cambiare, ne arrivano di nuove "ogni 4-5 mesi", hanno nomi originali, alcune sono piu' contagiose di altre. Vanno e vengono ma una cosa e' certa "questo virus rimarra' con noi". E "possiamo immaginare che in autunno ci sara' una nuova fiammata di risalita di contagi". Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio e professore associato di Igiene Generale e Applicata all'Universita' degli Studi di Milano, lo spiega in una intervista all'AGI.



Covid, Pregliasco: fase discendente, ma il virus c'è

"Adesso in Italia - sottolinea Pregliasco - siamo in una fase discendente" anche se il virus c'e', e al momento circa "1000 persone sono in terapia intensiva, con una decina di morti alla settimana", mentre in altri Paesi, in Asia c'e' un rialzo dei contagi.