Covid, Pregliasco: "Terza ondata? Un fatto ormai quasi certo"

La terza ondata di Covid? "Ormai un fatto quasi certo". La sentenza giunge da Fabrizio Pregliasco, ricercatore dell'Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi di Milano, ospite questa mattina della trasmissione Agorà su Rai 3. Il ricercatore ha spiegato: "Il problema c'è e dipenderà da noi perchè il virus continua la sua azione e cerca tutti i soggetti suscettibili. Quindi dobbiamo proseguire con il contenimento". "Un'emergenza che si sta riducendo nella pesantezza ma il numero di morti e' ancora incredibile e pesante. Ormai ci siamo quasi abituati a questi numeri, 500 o 600 al giorno, ma in realtà non va per niente bene", ha aggiunto Pregliasco. Che ha concluso con uno sguardo alla situazione a Roma: "Un'azione coesa del governo aiuta i cittadini a stringere i denti". Rispetto alla mortalita' in Italia particolarmente alta a confronto con altri paesi, ha ribadito Pregliasco, "il confronto e' sempre complicato, perche' le modalita' di notifica sono diverse. Dipende dal modo in cui si conteggiano i decessi, perche' ci sono casi in cui il Covid e' la causa determinante e unica e altre volte in cui e' un cofattore".