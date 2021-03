Covid, sms per prenotare il vaccino. Ma è una truffa per gli anziani



Truffatori in azione anche sul vaccino anti-Covid. A lanciare l'allarme è stata l'Ats di Milano che ha denunciato un tentativo di raggiro "ai danni di persone anziane contattate via sms per un appuntamento di somministrazione di vaccino anti Covid"



Il testo dell'sms truffa è molto semplice e diretto: "Per info e dettagli su come prenotare il Vaccino AntiCovid over 80 chiama subito il 1240, un assistente personale è a tua disposizione h24 7 gg su 7". Ma l'Ats precisa che chiunque riceva sms di questo tipo è invitato a non dare seguito.



Il tentativo di raggiro e' stato messo in atto anche a Pavia e Bergamo e immediatamente bloccato. Ats Bergamo ricorda che "la vaccinazione anti Covid per la popolazione over 80 avviene esclusivamente collegandosi alla piattaforma dedicata. Sulla vicenda stanno già indagando le autorità.