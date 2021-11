Covid: prete No Vax del Bresciano in terapia intensiva

Sacerdote No Vax ricoverato in terapia intensiva per Covid: accade a Pontevico, nel Bresciano. Protagonista il 59enne parroco dell'Abbazia dei Santi Tommaso e Andrea. Secondo quanto riporta l'edizione bresciana del Corriere della Sera, in paese erano note le posizioni "No vax" del religioso. L'ultima messa officiata dal sacerdote risale al 2 novembre. Ma, scrive il Corriere, era solito recarsi a casa di malati e anziani per distribuire la comunione. A Pontevico, dove c’era stato il primo caso di Covid nel 2020, c’è preoccupazione perché il sacerdote avrebbe incontrato numerosi fedeli prima di finire in ospedale.