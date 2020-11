Covid, raccolta firme a sostegno dell'hotel a rischio sfratto

Cittadini milanesi in campo con una raccolta firme a sostegno dell'Hotel King Mokinba, che rischia lo sfratto per essersi proposto come Covid Hotel, ovvero come luogo per ospitare temporaneamente chi e' positivo e necessita' di isolamento. La proprietà dell'immobile avrebbe infatti chiesto lo sfratto perchè un Covid Hotel danneggerebbe il quartiere di Corso Magenta e la sicurezza. Non la pensa così il gruppo di cittadini che hanno avviato una petizione "che e' piu' un gesto simbolico ma con cui vogliamo esprimere il nostro sdegno nei confronti dell'immobiliare che vuole sfrattare l'hotel King, solo perche' vuole aiutare la collettivita' - ha spiegato Mariella Giunta, promotrice dell'iniziativa -. Inoltre dopo 8 mesi di chiusura hanno deciso di provare a ripartire in questo modo e non possono essere condannati allo sfratto per questa scelta". La raccolta firme e' appena partita, da stamattina ne sono state raccolte circa 15 tutte di negozianti della zona, "un modo per dire che il quartiere, con i suoi cittadini e i suoi esercenti, non e' contrario ad avere un Covid hotel in zona, anzi appoggiamo l'iniziativa e siamo sdegnati dal comportamento dell'immobiliare".





Anche il Pd di Milano, con il consigliere comunale, Carlo Monguzzi, ha promosso l'iniziativa dei cittadini in Consiglio comunale, parlando di una "splendida iniziativa di solidarieta'".