Covid, Sala: "Milanesi responsabili, siamo arrivati al 92% di vaccinati"

Covid, Sala: "A Milano Natale sicuro, ma serve ancora prudenza"

"Ci stiamo preparando per la prima della Scala, che è la giornata più importante. Stiamo cercando di offrire un Natale stimolante e al contempo sicuro, per cui ogni nostra azione è importante per tutti", ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, alla presentazione della mostra 'Il Rinascimento di Bergamo e Brescia' a Palazzo Marino. Ma, ha continuato, "è ancora un momento di cautela, quindi abbiamo chiesto ai nostri concittadini di indossare la mascherina in tutto il tratto che attraversa la città dal Castello a San Babila, ma si può vivere questa gioia anche in questo modo. Quindi invito alla prudenza, perché serve ancora".

Sala ha ricordato che a Milano "siamo arrivati al 92% di vaccinati e questo è qualcosa che porta orgoglio' perché dà l'idea di un senso di responsabilità anche importante".

