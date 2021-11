Covid, Sala: "Giusta una stretta sui non vaccinati verso il Natale". VIDEO

Covid, Sala: "Giusta una stretta sui non vaccinati nel periodo di Natale"

"Sarebbe irrealistico immaginare l'obbligo vaccinale, tecnicamente è difficile da fare, ma credo che una stretta nel periodo natalizio ci stia. Però per proteggere questo periodo delicato ovviamente ci sta il privilegio di chi è vaccinato". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione di Eicma, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se fosse d'accordo con una stretta per i non vaccinati. "Dal mio punto di vista, mi chiedo come si fanno i controlli perché se è un tema di accesso a determinati luoghi e qualcuno verifica va bene. Se siamo noi a dover controllare la quantità di gente che sta in giro è un po' più complesso. Bisogna mettere insieme la regola e l'applicazione della regola", ha precisato. Sul via libera alla terza dose dopo cinque mesi, il sindaco ha infine commentato: "E' buono, mi sembra giusto, è un'analisi tecnica, la via della vaccinazione è l'unica. Poi si può discutere, vedo ogni giorno qualche protagonista del dibattito che interviene, ma i numeri parlano chiaro e i Paesi più in difficoltà sono quelli con la vaccinazione più bassa".

Fontana: "Stiamo chiedendo al Governo che si evitino le chiusure"

Sugli sviluppi della pandemia si è espresso oggi anche il governatore lombardo Attilio Fontana, a sua volta all'inaugurazione di Eicma: "Stiamo cercando di chiedere al Governo soprattutto che si evitino le chiusure. Questo è il messaggio che abbiamo ribadito all’Esecutivo. Dobbiamo cercare di evitare che si creino quelle condizioni che possano da un lato limitare le attività e dall’altro possono essere molto negativo dal punto di vista psicologico".

Olimpiadi, Fontana: "Essere puntuali è un auspicio e un dovere"

Fontana ha parlato anche di Olimpiadi: "Essere puntuali con le opere per le Olimpiadi Milano Cortina 2026, è l’auspicio e il dovere che abbiamo. Ieri si è finalmente costituita la Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, da oggi a tutti gli effetti è efficiente. Per alcune opere è già stato nominato l’amministratore come commissario. Confidiamo sul fatto che si riesca ad arrivare alla conclusione di tutte le opere".