Covid,Sala: "Lockdown scelta sbagliata: Ricciardi parla a nome del Ministero?"

Sala: "Lockdown scelta sbagliata"

"Per quello che osservo, ritengo che oggi il lockdown sia una scelta sbagliata. E' nelle mie responsabilita', io ragiono con la testa e col cuore, guardo i dati: oggi abbiamo meno di 300 terapie intensive, ne abbiamo avute 1.700, sono in crescita ma stiamo facendo dei sacrifici, vediamo cosa succedera'". A dirlo e' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video su Facebook, tornando sulle parole di Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, che ha auspicato un lockdown per Napoli e Milano a causa dei contagi da coronavirus

Sala e il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, hanno scritto al ministro della Salute Roberto Speranza, per sapere se la richiesta di Walter Ricciardi di lockdown locali nei due capoluoghi avanzata sia una proposta del ministero. "Stamattina - ha raccontato Sala in un video pubblicato sui social - ci siamo sentiti con il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, perche' ieri il consulente del ministero della Salute, il professor Walter Ricciardi, ha evocato un lockdown per Napoli e Milano. Abbiamo scritto al ministro per sapere se quella e' un'opinione del suo consulente o e' un'opinione del ministero e nel caso se e' basata su dati e informazioni che il ministero ha e noi non abbiamo".

Bar e ristoranti, Sala: "Nostri uffici a disposizione per i rimborsi"

Guardando i numeri di ricoveri e terapie intensive, "anche nella peggiore delle ipotesi avremmo 10-15 giorni per decidere un lockdown" a Milano. Dunque "di certo non sarei d'accordo per un lockdown oggi": e' quanto dichiara il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un'intervista al Corriere della Sera in cui ribadisce quanto affermato ieri a Milena Gabanelli per Dataroom. "Oggi i nostri medici e i nostri infermieri fanno i conti con una massa enorme di ricoveri e a Milano abbiamo solo 13 Unita' Speciali di Continuita' Assistenziale. Credo pero' che non sia ancora un problema irrisolvibile", aggiunge Sala. Il sindaco ricorda che i danni all'economia di Milano a causa della pandemia superano i 10 miliardi solo per fiere, pubblici esercizi, eventi, moda e sulla chiusura di bar e ristoranti aggiunge: "Capisco che per loro la chiusura alle 18 e' una penalizzazione devastante. Per questo domenica ho chiamato il ministro Gualtieri e gli ho detto: 'Siccome volete rimborsare in fretta chi ha una penalizzazione, metto a disposizione i miei uffici per far si' che i rimborsi arrivino subito'". Il sindaco pero' si dice anche "molto preoccupato" per le manifestazioni violente e analizza: "Deve far riflettere il fatto che la gran parte dei ragazzi fermati siano minorenni. Bisogna fare di tutto perche' la destra violenta non strumentalizzi chi e' colpito dalla crisi".