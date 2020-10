Covid e scuole, da Regione sì a tamponi in aula o a domicilio

Tamponi direttamente a scuola o a domicilio, in casa degli alunni che dovessero manifestare sintomi riconducibili al Covid: è uno dei passaggi approvati dal consiglio regionale lombardo ieri, con l'accoglimento della mozione avanzata da Samuele Astuti del Pd che invita la Giunta a risolvere le criticita' e le incongruenze tra le direttive ministeriali e le delibere regionali, anche al fine di uniformare i comportamenti su tutto il territorio nazionale. Oltre al tema dei tamponi, prevista anche l'attestazione di guarigione per le assenze di malattia a scuola di oltre 3 giorni. E c'è l'impegno a rivedere la delibera del marzo scorso per chiarire le modalità di accesso agli ambulatori dei pediatri di libera scelta e per le visite domiciliari.

"L'emergenza Covid mette a dura prova la continuita' didattica nelle scuole. A essere difficoltoso e' soprattutto il rientro a scuola in sicurezza dei bambini assenti per malattia. Per questo con il documento, che ha raccolto una calda adesione dall'aula, abbiamo chiesto di attivarsi affinche' le Usca possano effettuare i tamponi, anche i test rapidi appena saranno disponibili, presso le scuole stesse e a domicilio in caso di ragazzi che manifestino sintomi riconducibili al Covid e di prevedere, secondo le disposizioni nazionali, l'attestazione di guarigione per le assenze per malattia di oltre 3 giorni", ha spiegato Astuti.

"L'impegno - ha aggiunto il consigliere- e' infine quello di rivedere la delibera regionale del marzo scorso, che non consentiva le visite domiciliari, e chiarire le modalita' delle visite domiciliari stesse e di accesso agli ambulatori dei pediatri di libera scelta".