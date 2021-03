Covid, ultras del Milan riuniti in un locale del Milanese: sanzionati

Chiuso per 5 giorni un locale a Solaro, in via Pertini, dopo che, su segnalazione di alcuni residenti, i carabinieri, ieri sera, hanno appurato la presenza di clienti all'interno, ai quali venivano servite bevande in violazione delle norme anti-covid. Sette i clienti sanzionati, oltre alla titolare, una 46enne italiana incensurata. Il locale è un punto di riferimento della tifoseria ultras milanista: alcuni tifosi si erano ritrovati per guardare la partita della Nazionale, per bere insieme. Ma i carabinieri li hanno sorpresi sanzionandoli e intimando la chiusura per 5 giorni dell'attivita' al 'Black Devil' di via Pertini. La titolare, una 46enne italiana, incensurata, il cui compagno 51enne, pluripregiudicato, e' un noto esponente della curva, era in compagnia di 7 avventori, tutti maggiorenni, intenti a consumare bevande. Il locale, nel 2018, e' stato oggetto di un atto vandalico, l'esplosione di una bomba carta.