Covid, vaccini senza prenotazione per i bambini a Milano e Lodi

In questo settimana i bambini dai 5 agli 11 anni possono accedere anche senza prenotazione in due centri per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 nelle province di Milano e Lodi: Fieramilanocity (Milano, Viale L. Scarampo, GATE 6): dalle 8 alle 19; Hub Fiera di Lodi (Lodi, Fiera San Grato, Via dell’Artigianato 1/3): dalle 8 alle 20. Oltre alle linee già attivate per i cittadini prenotati, sono allestiti percorsi dedicati per i bambini che si presentano in accesso libero.

Vaccino senza prenotazione: cosa occorre portare

I genitori, i tutori e gli accompagnatori con delega devono portare con sé un documento di riconoscimento con foto e la tessera sanitaria del bambino. L’iniziativa rientra nelle giornate Open Day organizzate da Regione Lombardia che coinvolgono 28 centri vaccinali su tutto il territorio regionale.

Covid e scuola: aumentano i contagi alle elementari

Si tratta di un'iniziativa motivata anche da anche dal fatto che, mentre diminuiscono le infezioni tra i ragazzi delle scuole medie e superiori (l'87,1% della popolazione 12-19 anni è vaccinata con almeno una dose), le infezioni tra i bambini delle elementari aumentano del 24,8% rispetto alla settimana precedente.