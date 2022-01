Covid: venerdì 14 riapre l'ospedale in Fiera di Milano

Riaprirà venerdi' prossimo l'ospedale in Fiera a Milano per i pazienti Covid. Regione Lombardia ha inviato la richiesta al Policlinico di Milano che coordina la struttura e che sara' presente con suo personale e con personale dell'ospedale Niguarda.



Dalla sua apertura in questa struttura sono stati ricoverati oltre 500 pazienti di terapia intensiva. Si tratta della terza riapertura dell'ospedale in fiera dopo quella fra aprile e giugno 2020 per la prima ondata, e quella fra l'ottobre 2020 e giugno 2021.