CoYCo, l'8 marzo la celebrazione dell’unione tra Cocciuto e Coraje

La nascita di CoYCo segna l'inizio della sinergia tra Cocciuto, fondato da Paolo Piacentini e Michela Reginato e Coraje di Agustina Gandolfo, moglie del giocatore dell'Inter Lautaro Martìnez. "Questa partnership è molto più di una semplice unione culinaria” fanno sapere i diretti interessati, rappresenta infatti "la fusione di due mondi gastronomici diversi, quello italiano e quello argentino, che si intrecciano in un tessuto culturale ricco di sfumature e di significato”.

CoYCo, unione dei sapori distintivi dell'Italia e dell'Argentina

In occasione della Festa della Donna, l'8 Marzo CoYCo organizzerà “Noche de Chicas”, il primo evento speciale, per celebrare tutte le donne, oltre a rivelare al pubblico la collaborazione tra Cocciuto e Coraje. Un’opportunità per assaporare in anteprima alcune delle deliziose creazioni fusion che uniscono i sapori distintivi dell'Italia a quelli dell'Argentina, presentate sul menu di entrambi i brand. CoYCo offrirà anche una festa speciale con ballerini di tango e DJ italiani, creando un'atmosfera vibrante che riflette lo spirito di questa straordinaria collaborazione.

CoYCo, unire le forze e creare un'esperienza di gusto

La partnership tra Cocciuto e Coraje è nata da una conversazione appassionatatra i fondatori delle due aziende, durante una notte qualunque a Milano, in cui hanno condiviso piatti e storie culinarie d’altri tempi. Da questo scambio spontaneo è emersa l'idea audace di unire le forze e creare un'esperienza di gusto che avrebbe celebrato l'incontro di due mondi diversi, in un'armoniosa fusione di sapori e tradizioni che abbraccia la moda, la musica, il design e l'arte, per creare un'esperienza unica e indimenticabile.