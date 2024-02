Crac Porta Vittoria bis, la Procura chiede sei anni per Coppola

Sei anni di carcere per Danilo Coppola. Questa la richiesta della Procura di Milano nei confronti dell''immobiliarista romano che all'epoca dei cosiddetti "furbetti del quartierino" aveva patteggiato per il caso Antonveneta, e che è ora imputato al processo per bancarotta per il caso Porta Vittoria bis. La richiesta, riferisce Ansa, è stata avanzata dal pm Mauro Clerici che ha anche proposto alla seconda sezione penale del Tribunale di condannare a 3 anni e 3 mesi di carcere due coimputati, di assolvere per non aver commesso il fatto una quarta persona e di dichiarare la prescrizione di un episodio che riguarda un reato fiscale. La sentenza nei confronti di Coppola, lo scorso dicembre arrestato e poi rimesso in liberà negli Emirati Arabi, e degli altri tre è attesa per il prossimo 19 marzo.