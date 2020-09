Crema, negativo il tampone del bambino della materna

Un caso sospetto di coronavirus in una scuola materna di Crema fa rimanere a casa un'intera classe. Poi per fortuna arriva l'esito del tampone, negativo, e l'allarme rientra. La classe potrà rientrare già domani. Ma si sono vissute ore di preoccupazione.

La notizia era stata raccontata dal consigliere lombardo del M5s, Marco Degli Angeli, che attacca: "L'ennesima dimostrazione di come Regione sia incapace a gestire l'emergenza sanitaria. Che inizi a dare risposte certe e sicure. L'incapacita' di Regione Lombardia di gestire l'emergenza sanitaria la si vede anche nei piu' piccoli particolari, che poi piccoli non sono". In sostanza, spiega il consigliere, nella scuola Iside Franceschini di Crema "un bambino ha avuto la febbre e tutta la classe e' rimasta a casa. Il nocciolo della questione riguarda l'attivazione del protocollo".

Le linee ministeriali del 28 agosto prevedono che a seguito di segnalazione del pediatra, e solo in caso di test positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. "Peccato che pero' - precisa Degli Angeli - le indicazioni emesse prontamente dal ministero della Sanita' non fanno i conti con il fatto che, in Lombardia, i tempi tra l'esecuzione di un tampone e l'esito sono estremamente lunghi. La conseguenza e' che un'intera classe di bambini con i relativi genitori sono costretti a rimanere in casa e nel dubbio per l'incapacita' di questa regione di gestire in giornata l'esecuzione e dare il risultato dei test". Per il consigliere "Regione Lombardia deve chiarire il prima possibile le procedure corrette a cui attenersi e velocizzare i tempi di processamento dei tamponi per non lasciare nel limbo per un'intera classe e le rispettive famiglie per giorni interi".