Cremona: minorenne in trasferta si finge carabiniere e truffa due donne

Cremona: in trasferta col taxi si finge carabiniere e truffa due donne

Si finge carabiniere e truffa due donne. Si tratta di un minorenne, arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Cremona perchè ritenuto responsabile di rapina pluriaggravata, a danno di ultra 65enni. Avrebbe agito in concorso con un complice ancora da identificare. Il pomeriggio dello scorso 8 gennaio, il giovane ha chiamato, sotto mentite spoglie di agente, una 80enne e la figlia, invitandole alla caserma di Cremona per sistemare alcuni documenti relativi al defunto marito. La figlia si è dunque recata a parlare con i militari, che si sono immediatamente accorti del tentativo di truffa in corso.

L'inutile arrivo degli agenti: truffa già consumata

Una pattuglia della radiomobile è stata quindi inviata all'abitazione delle due donne, ma la truffa si era già consumata. Infatti, un finto avvocato aveva telefonato all'anziana anticipandole l'arrivo di un carabiniere che avrebbe ritirato denaro e gioielli per evitare l'arresto del figlio che aveva provocato un incidente. Poco dopo il giovane, spacciandosi per carabiniere, si era presentato facendosi consegnare gioielli e orologi oltre alla somma di 100 euro.

Avvio a ricerche truffatore: si spostava in taxi

I militari della radiomobile hanno subito dato avvio alle ricerche del truffatore, recandosi in primo luogo alla stazione. Parlando con i tassisti, hanno scoperto che una persona come quella descritta era stata accompagnata da uno di loro proprio presso l'abitazione del furto. Un altro tassista ha dichiarato che il minore era appena stato lasciato presso un'abitazione di Bonemerse, comune poco distante da Cremona, dove la pattuglia si è immediatamente recata per effettuare un controllo.

Altro colpo, stesso modus operandi

Giunti all'indirizzo acquisito dal tassista, i militari hanno suonato all'abitazione. Un'anziana di 72 anni, residente nel posto, ha risposto dicendo di avere già un carabiniere in casa. Intuendo la presenza del truffatore, gli agenti sono entrati nella villetta e hanno intercettato il giovane che stava tentando di scappare. Nel suo zaino hanno trovato l'oro e i soldi rubati nella prima abitazione, oltre all'oro e 500 euro appena rubati alla 72enne, esattamente con lo stesso modus operandi messo in atto a Cremona.

L'arresto

Il giovane è stato quindi dichiarato in arresto e accompagnato presso una comunità per minori in attesa della convalida dell'atto. La refurtiva, del valore complessivo di circa 8.000 euro, è stata interamente recuperata e restituita alle due anziane vittime.