Cremona, la festa del torrone 2022 omaggia Ugo Tognazzi

La storica Festa del Torrone per l’edizione 2022, giunta alla sua 25esima edizione, omaggia Ugo Tognazzi, attore e regista cinematografico e teatrale, divenuto uno dei volti più importanti della commedia italiana. La sua storia e il legame con la sua città di origine saranno il fil rouge della kermesse, che gli dedicherà svariati eventi. Appuntamento a Cremona fino al 20 novembre tra le vie del centro storico con un ricco calendario di eventi “tognazziani”.

Una mostra che racconta il legame di Tognazzi con Cremona

Il Salone degli Alabardieri del Palazzo Comunale di Cremona, fino 30 Novembre farà da cornice a una mostra che racconterà il legame del grande attore con Cremona. Un racconto a più voci e per immagini su diversi ambiti che collegano Tognazzi a Cremona, dalle rappresentazioni teatrali allo sport, dalla cucina alle relazioni con il quotidiano “La Provincia” fino al cinema, oltre ai ricordi di Ugo e dei suoi figli con la città lombarda e ai rapporti con la famiglia allargata.

Tognazzi ha rappresentato Cremona in Italia e nel mondo

Saranno sempre i figli a raccontare il legame di Ugo Tognazzi con la cucina attraverso la presentazione del libro Il Rigettario - Fatti, misfatti e menù disegnati al pennarello in una nuova edizione con 18 menù ideati dal mito del cinema italiano per la famiglia e per gli ospiti e 22 nuove ricette scritte e disegnate di suo pugno. Un appuntamento da non perdere alla scoperta degli aneddoti esilaranti, piatti straordinari e fotografie intime di vita quotidiana per un viaggio nel quale si fondono arte culinaria, cinematografica e teatrale.

In occasione dei 100 anni dalla nascita del poliedrico artista, la città Cremona ufficializza il riconoscimento di Tognazzi come “quarta T” cittadina. Agli eredi verrà consegnato inoltre il Premio Torrone d’Oro in omaggio al grande attore che, con il suo lavoro e il suo talento, ha rappresentato Cremona in Italia e nel mondo.

Non mancherà anche la premiazione del concorso gastronomico a lui intitolato, promosso per il settimo anno dalla Strada del gusto cremonese. Saranno premiati i ristoranti che hanno realizzato piatti e ricette scritte da Tognazzi e ispirate ai film che ha interpretato, proponendo un salto nel passato alla scoperta delle sue ricette.

Sarà un’occasione imperdibile per rivivere l’appuntamento riservato a tutti i golosi e gli amanti della tradizione, che darà alla città di Cremona un’occasione importante per celebrare il suo dolce caratteri- stico. Come ogni anno, ci saranno produttori di torrone provenienti da tutto il territorio nazionale che faranno degustare il dolce simbolo della città, il tutto accompagnato da degustazioni, showcooking e visite guidate per una kermesse unica.

La Festa del Torrone è promossa dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio di Cremona, con il contributo di Regione Lombardia e annovera come sponsor: Sperlari, Rivoltini Alimentare Dolciaria, Vergani, il Centro Commerciale Cremona Po. È organizzata da SGP Grandi Eventi.