Cremona: si finge avvocato per rubare i gioielli ad un'anziana. Denunciato

Un uomo con precedenti è stato denunciato dai Carabinieri per una truffa ai danni di un'anziana signora di Offanengo, in provincia di Cremona. A fine ottobre, a donna aveva ricevuto una telefonata da degli uomini che si fingevano avvocato e carabiniere e le avevano chiesto denaro e gioielli per risolvere una presunta situazione legale riguardante la figlia. Poco dopo, un complice dei due truffatori si era presentato a casa della donna per ritirare il bottino. Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di identificare il 'finto avvocato', ma si cercano ancora gli altri complici.