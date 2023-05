Cremona, spacciava cocaina con il figlio undicenne a fianco: arrestato

Spacciava cocaina con il figlio di undici anni al fianco: per questo è stato arrestato dalla polizia un 50enne che, secondo le indagini, avrebbe gestito un traffico di droga fra Pescarolo e i paesi vicini, in provincia di Cremona. Quando è stato fermato, subito dopo l'ultima consegna in auto, aveva il bambino vicino, sul sedile passeggeri, presumibilmente portato per non destare sospetti. Finito ai domiciliari, il pusher, incensurato, ha patteggiato un anno di reclusione e 1.000 euro di multa con il beneficio della condizionale ed è tornato in libertà. L'inchiesta della Squadra Mobile, con una serie di pedinamenti e una raccolta di testimonianze, ha consentito di sequestrare dosi di coca e denaro ritenuto provento di spaccio. Iscriviti alla newsletter