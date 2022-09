Cremona, un operaio 49enne perde la vita lavorando al tornio

Ancora un morto sul lavoro in Lombardia: ha perso la vita un operaio di 49 anni mentre si trovava al lavoro su un tornio presso l'azienda Pedrazzi, in via Marzabotto 10, a Soresina, in provincia di Cremona. Sul posto sono rapidamente intervenuti i soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. La dinamica non e' ancora nota ed e' al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto, oltre i soccorsi, sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco e personale dell'Ats