Record candidati per il corso in Medicine and Surgery della Bicocca

Cresce l'interesse per il corso di laurea magistrale in Medicine and surgery dell'Università di Milano-Bicocca

929 gli iscritti al test

Sono 929 (674 femmine e 255 maschi) gli iscritti al test di quest'anno, il 25 per cento in più rispetto al 2021, quando i candidati sono stati 740. Il test di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicine and surgery (Medicina in lingua inglese) si svolgerà martedì 13 settembre 2022.

26 posto per i cittadini comunitari, 13 per gli extra Ue

I candidati proveranno a conquistare uno dei posti disponibili: 26 per i cittadini comunitari o soggiornanti in Italia e 13 riservati agli studenti extra UE richiedenti visto. Delle 929 aspiranti matricole del corso di medicina in lingua inglese, 700 svolgeranno la prova in Bicocca, mentre la restante parte nelle sedi estere. Ma il primo appuntamento di settembre è con il test di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria che si svolgerà in tutta Italia martedì 6 settembre 2022 (il test è unico, ma i corsi sono due). Anche quest'anno, ogni candidato svolgerà la prova presso la sede universitaria disponibile nella propria provincia di residenza o domicilio (o nella provincia limitrofa a quella di residenza), a prescindere dalla sede indicata come prima preferenza.