Criminalità, Milano si conferma la prima città per denunce

Indice di criminalità nelle province italiane: Milano si conferma la prima città per denunce in rapporto alla popolazione residente, seguita da Bologna e Rimini, ultima Oristano, considerata la piu' sicura. La classifica pubblicata oggi dal Sole 24 Ore vede quindi confermate le criticità relative alle grandi aree metropolitane. Al terzo posto Rimini, seguita da Prato. Calo dei reati denunciati a Firenze. Padova risulta quella piu' sotto pressione per i reati di droga, Parma per le rapine nei negozi, Imperia per percosse e lesioni dolose denunciate. Le denunce nei primi sei mesi 2021 segnano un +7,5% sul 2020 (-17% ancora sul 2019) con piu' scippi, furti di auto e moto, meno nelle case. Dopo la flessione legata al lockdown, le denunce per furti solo salite del 35%. Ma calano i furti in abitazione. Le violenze sessuali risultano in crescita del 18% su base annua, con in media 13 denunce al giorno.