Criminalità, Sala: "E' problema nazionale. A Milano si denuncia di più, si crede nella giustizia"

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha affrontato il tema della criminalità in Italia, sottolineando come il problema non riguardi solo la sua città, ma l’intero Paese. Durante un evento alla Camera del Lavoro di Milano, Sala ha espresso la sua preoccupazione per l'aumento della violenza e il caos nelle carceri italiane, evidenziando anche il crescente numero di suicidi tra i detenuti. Ha voluto rispondere alle critiche provenienti dalla destra politica, affermando che la sicurezza è una questione che richiede attenzione ovunque, non solo a Milano.

Milano in vetta per denunce, ma c’è fiducia nella giustizia

Milano è stata recentemente al centro del dibattito sulla sicurezza a causa di una classifica de Il Sole 24 Ore che la colloca ai primi posti per numero di denunce, insieme a Roma. Tuttavia, per Sala, questo dato non rappresenta unicamente un indice negativo. Ha spiegato che l'alto numero di denunce è segno di una cittadinanza che, pur lamentandosi, crede ancora nel sistema giudiziario e sceglie di affidarsi alle autorità per risolvere i problemi legati alla criminalità.

Sala: "Lavorare insieme per la sicurezza senza polemiche sterili"

Pur comprendendo le paure dei cittadini, Sala ha criticato le polemiche che arrivano da alcune parti politiche. Secondo il sindaco, l’enfasi sull’aumento dei reati a Milano è strumentale e non tiene conto del contesto nazionale. Per Sala, piuttosto che concentrarsi su sterili dibattiti, è necessario lavorare insieme per affrontare una problematica che coinvolge tutto il Paese e trovare soluzioni concrete per migliorare la sicurezza in tutte le città italiane.