Milano al vertice della criminalità: record di reati e denunce in aumento

Milano si conferma al primo posto nella classifica dell’Indice della Criminalità 2024 del Sole 24 Ore, con oltre 7mila denunce ogni 100mila abitanti, un aumento del 4,9% rispetto al periodo pre-pandemia. I furti e le rapine continuano a crescere nella metropoli lombarda, mentre la città si posiziona terza per violenze sessuali e quinta per reati legati agli stupefacenti. Nonostante il trend in crescita, il dato riflette l’intensità del flusso turistico e la complessità del contesto urbano di una delle principali città d’Italia.

Grandi città e turismo sotto pressione: Milano guida l’aumento dei reati

Il fenomeno non riguarda solo Milano: Roma e Firenze occupano, insieme al capoluogo lombardo, i primi posti della classifica. L’aumento delle denunce a livello nazionale, che segna un +3,8% rispetto al 2022, è particolarmente evidente nelle città metropolitane. Il 30% dei reati commessi nel 2023 proviene proprio dai principali 14 capoluoghi, con Milano e Roma che da sole rappresentano il 15% del totale. A incidere su questo scenario, oltre alla criminalità locale, sono anche i milioni di turisti che ogni anno visitano queste città, aggravando l’incidenza dei reati predatori e violenti.