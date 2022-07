Crisi di Governo, Fontana: "Spero si trovi una soluzione"

“Vedremo… Speriamo che si trovi una soluzione”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della firma del contratto tra la Federazione Astronautica Internazionale (IAF) e l'Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica (AIDAA) a Palazzo Lombardia, a chi gli ha chiesto se conferma la linea della Lega di elezioni anticipate in caso non si risolva la crisi di governo. “Giustamente bisogna sempre essere preoccupati delle situazioni che non possono risolversi - ha proseguito, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se è preoccupato per la crisi di governo – Vediamo quello che succederà e ascoltiamo la settimana ventura quello che dirà il presidente Draghi”. Sul suo pensiero riguardo la situazione politica attuale, Fontana si è limitato a dire: “Quello che penso io ha poca rilevanza".

Governo, Fontana: "Cinque Stelle privi di buon senso"

“Vediamo un attimino fino a che punto arriva la mancanza di buon senso di un partito, quello dei 5 Stelle, che sta creando questa situazione, assolutamente inaccettabile”. Così Fontana a chi gli chiede se con la crisi di Governo rischiano di saltare dossier importanti come quello dell’Autonomia Regionale. “Sicuramente sono iniziative importanti”, ha concluso il presidente.