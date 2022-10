Crisi energetica, Fontana: "Tempo scaduto, l'Ue agisca immediatamente"

"Tempo scaduto! Bisogna passare subito dalla politica degli annunci a quella delle azioni concrete. Il grido d'allarme che giunge dalle aziende lombarde, motore economico del Paese, è forte e chiaro: molte di loro rischiano di chiudere. Come Regione, quello che potevamo fare lo abbiamo fatto. L'Europa agisca immediatamente per evitare l'irreparabile". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, postando il titolo ('von der Leyen, pronti a discutere un tetto al prezzo del gas per produrre elettricità') di un articolo de 'la Repubblica'.