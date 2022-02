Crisi Ucraina: facciata di Palazzo Marino illuminato di giallo e blu

Da stasera fino al 28 febbraio la facciata del Comune in piazza della Scala è illuminata coi colori della bandiera Ucraina. "Lo ha disposto il sindaco Giuseppe Sala dopo l'approvazione ieri da parte del Consiglio Comunale dell'ordine del giorno a sostegno del popolo ucraino e di condanna per l'invasione perpetrata dalla Russia - commenta il gruppo consigliare del Pd - Con questa illuminazione la città di Milano si stringe ancora di più al popolo ucraino e alla comunità ucraina presente nella nostra città, confermando di essere pronta ad accogliere i profughi in fuga dalla guerra voluta da Putin".