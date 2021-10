Crollo M5s a Milano, De Rosa: "Si apre un nuovo corso, è tempo di semina"

"A Milano, la schiacciante vittoria di Giuseppe Sala, al quale auguriamo buon lavoro, è un avviso di sfratto inequivocabile al modo in cui il centrodestra di Salvini, Meloni e Fontana ha governato la Lombardia. Questo per il M5s è il tempo della semina, il nuovo corso è appena cominciato e dal risultato di oggi a Milano, che ovviamente non può che spingerci a cercare di fare meglio, ripartiamo a lavorare con rinnovato impegno sui nostri temi: ambiente, innovazione e lavoro", lo dichiara in una nota Massimo De Rosa, capogruppo M5s in Regione Lombardia.

"La strada tracciata da Giuseppe Conte è chiara, la vittoria al primo turno in città come Napoli e Bologna ne è l'esempio - prosegue - A Roma e Torino, dove per cinque anni è piovuto un fango che non ha precedenti nella storia della Repubblica, i nostri temi e i nostri elettori continueranno ad essere centrali per la nuova consiliatura. Ora non possiamo che proseguire su questa strada".

"Ringrazio Layla Pavone, i nostri candidati e i nostri attivisti per il grande sforzo di queste settimane" ha concluso il capogruppo pentastellato. A Milano la candidata sindaco del Movimento si è fermata al 2,70% delle preferenze, con 12.953 voti, non sufficienti per avere seggi in Consiglio comunale.