Cruna si allarga ed apre uno store nel centro storico di Como

Il marchio veneto di abbigliamento Cruna approda nel centro storico di Como con una boutique in via Giuseppe Rovelli. Una apertura che segue quella di Sardegna a San Pantateo per il brand fondato dieci anni fa da Alessandro Fasolo e Tommaso Pinotti. Come spiega Pambianco News, oggi la collezione maschile di Cruna è presente in 350 negozi multimarca, di cui 180 in Italia; tra i department stores spiccano Lodenfrey e Printemps. La collezione donna ha raggiunto in due sole stagioni 140 punti vendita multibrand. A giugno il primo concept store permanente a Firenze, seguita da Torino, Programmate aperture anche a Catania, Roma Fiume e Roma Tritone, all'interno di Rinascente. Ma Cruna è presente anche in Germania, Svizzera, Austria, Francia, Olanda e Svezia, Stati Uniti.