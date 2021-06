Csm: audizione pg Milano, al centro la situazione degli uffici



Audizione di circa due ore stamattina al Csm per il procuratore generale di Milano Francesca Nanni, nell'ambito della pratica aperta in Prima Commissione sugli uffici giudiziari milanesi. La Commissione, a quanto si apprende, con l'audizione del pg ha acquisito un quadro conoscitivo per valutare eventuali riflessi sulla funzionalita' degli uffici milanesi.



Sugli uffici giudiziari di Milano il dibattito pubblico si e' concentrato nelle ultime settimane anche dopo il deposito delle motivazioni della sentenza sul caso 'Eni-Nigeria'. La Prima Commissione e' quella competente, a Palazzo dei Marescialli, su eventuali trasferimenti d'ufficio per incompatibilita' ambientali e/o funzionali.