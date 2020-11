Csm, nuovo procuratore generale di Milano settimana prossima

Il Csm si accinge a nominare il nuovo procuratore generale di Milano, incarico che, per la prima volta, potrebbe essere ricoperto da una donna. All'ordine del giorno del plenum di mercoledi' prossimo, infatti, le due proposte della quinta Commissione, che, a maggioranza (con 4 preferenze) ha votato a sostegno della nomina di Francesca Nanni, ex capo della procura di Cuneo e attuale procuratore generale di Cagliari. La proposta di minoranza (sostenuta in Commissione dal togato di Area Mario Suriano) riguarda invece la candidatura di Fabio Napoleone, ex consigliere del Csm e ed ex procuratore capo di Sondrio, oggi sostituto pg a Milano. La poltrona al vertice della procura generale milanese e' vacante dallo scorso febbraio, dopo il pensionamento di Roberto Alfonso.