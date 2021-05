Csm, il pm milanese Storari invitato a comparire dalla Procura di Roma

Storari, invito a comparire dalla Procura di Roma

Il pm milanese Paolo Storari ha ricevuto ieri un invito a comparire dalla Procura di Roma come atto dovuto per rivelazione del segreto d'ufficio. Nuova evoluzione della vicenda legata ai verbali degli interrogatori resi ai pm milanesi dall'avvocato siciliano Piero Amara, che riguardano la presunta loggia segreta Ungheria. Documenti che Storari consegnò all'allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo nonostante fossero ancora coperti da segreto d'ufficio, per smuovere quella che riteneva essere l'inerzia dei vertici della propria Procura, ovvero per autotutelarsi ritenendo che i vertici del suo ufficio stessero insabbiando le indagini sulle rivelazioni del legale, che riguardano anche il processo Eni-Nigeria. Come riferisce Ansa, nell'interrogatorio Storari raccontera' molti altri dettagli sulla gestione dei verbali e su accertamenti pure sull'ex manager Eni Vincenzo Armanna, anche lui come Amara molto 'valorizzato' dai pm del caso Eni-Nigeria. Nel frattempo ieri si è appreso che anche la Procura di Brescia ha aperto un fascicolo conoscitivo sulla vicenda, a partire da alcune dichiarazioni del consigliere del Csm Nino Di Matteo che avrebbe informato di aver ricevuto in un plico anonimo i verbali secretati risalenti a dicembre 2019, accompagnati da una lettera in cui si accusava l'inerzia della Procura milanese. Storari sarà sentito a Roma sabato.

Csm, la Procura generale di Milano chiede informazioni a Greco sul caso verbali

La Procura generale di Milano ha chiesto all'ufficio del Procuratore Francesco Greco informazioni sulla vicenda dei verbali degli interrogatori resi ai pm milanesi dall'avvocato siciliano Piero Amara sulla presunta loggia segreta Ungheria. Un caso che ha causato un feroce scontro all'interno del Palazzo di Giustizia milanese, creando inoltre un terremoto tra le fila della magistratura fino al Csm. A intervenire è stato il pg Francesca Nanni, che potrebbe poi eventualmente riferire al Procuratore Generale della Cassazione in vista di una possibile azione disciplinare.