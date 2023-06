Cuccorese (Sea): "Nel 2026 i primi taxi volanti su Milano"

Milano, Cuccorese (Sea): "Nel 2026 i primi taxi volanti"

“Nel 2026 ci potranno essere i primi voli sperimentali degli 'eVTOL', più semplicemente taxi volanti, che collegheranno l'aeroporto di Malpensa con il centro di Milano anche in vista delle Olimpiadi invernali del 2026”. Lo ha spiegato il direttore Sviluppo Infrastrutture Sea Claudio Cuccorese, intervenendo alla 20esima edizione di Futuro Direzione Nord presso la Fondazione Stelline a Milano. L’iniziativa è organizzata da Fondazione Stelline insieme a Inrete e all’Associazione ITALIASTATODIDIRITTO con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano. L'obiettivo è quello di "decongestionare la città", con i taxi volanti che "decollano e atterrano nei vertiporti riducendo le emissioni, visto che sono veicoli completamente elettrici. Abbiamo chiesto supporto al Politecnico per studiare quella che sarà la domanda potenziale per questi veicoli".

I primi due vertiporti a Malpensa e in centro a Milano

L'impegno è quello di "realizzare i primi due vertiporti entro le Olimpiadi 2026, uno a Malpensa e un altro nel centro di Milano. C'è un ostacolo che riguarda la certificazione dei veicoli - ha concluso - si vuole fare in modo che si abba una sicurezza paragonabile a quella degli aerei commerciali. Ma ci auguriamo che a partire dal 2026 ci siano i primi voli sperimentali".