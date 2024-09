Cucina con il figlio in braccio ma la pentola si rovescia: ustionato bimbo di un anno



Stava cucinando tenendo in braccio il figlio di un anno. Ma una pentola piena d'acqua posta sui fornelli è improvvisamente caduta ed è finita a terra. L'acqua bollente è schizzata sul collo e sul petto del bambino, procurandogli ustioni di secondo grado. L'episodio, riferisce Ansa. è avvenuto a Mortara, nel Pavese. La madre, 24enne ucraina, rimasta illesa ha allertato i soccorsi ed il bambino è stato trasportato in elicottero all'ospedale pediatrico Buzzi di Milano, in codice giallo. E' ricoverato e in osservazione e non in pericolo di vita.