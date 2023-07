Cup unico a fine anno? Bertolaso: "No, colpa del codice appalti"

Cup unico a fine anno? Bertolaso: "Colpa del codice appalti"

La centrale unica per le prenotazioni in ambito sanitario non arriverà entro l'anno per i "tempi incomprimibili" delle "procedure burocratiche". A dirlo l'assessore al Welfare di regione Lombardia, Guido Bertolaso, a margine della conferenza stampa sulla nuova organizzazione della continuità assistenziale nella città di Milano.

L'assessore al Welfare: "Oggi devo tenere conto della burocrazia, delle regole, delle procedure, dei vincoli, e questi sono i tempi"

"Dipendesse da me lo farei ieri", risponde Bertolaso ai cronisti che gli chiedevano le tempistiche per il lancio del Cup unico dopo che ieri, in consiglio regionale, lo stesso Bertolaso aveva confermato che il servizio non sarà pronto entro l'anno. "Purtroppo- aggiunge l'assessore- dobbiamo seguire il codice degli appalti e tutte le procedure burocratiche che a me danno allergia e mi creano sindromi itteriche, come si dice in medicina. Purtroppo non possiamo farne a meno, ero stato molto ottimista, forse perché quando mi occupavo di altri temi andavo dritto senza guardare in faccia a nessuno. Oggi devo tenere conto della burocrazia, delle regole, delle procedure, dei vincoli, e questi sono i tempi. Non li possiamo comprimere, a meno che non facciamo una mega dichiarazione di emergenza, e allora superiamo tutti gli ostacoli. Per fortuna- conclude Bertolaso- non siamo in emergenza da questo punto di vista, anche se la situazione è sicuramente delicata e vogliamo affrontarla e risolverla nel migliore dei modi".