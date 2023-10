Cup Unico Lombardia, Bertolaso: "Primi segnali nel 2024, completo nel 2026"

"E' chiaro che non ho la bacchetta magica, se io potessi il Cup lo farei funzionare domattina, purtroppo dal punto di vista informatico, tecnico, burocratico, organizzativo, ci sono i tempi che dobbiamo inevitabilmente seguire... Ma state tranquilli che io gli starò addosso. Se c'è una persona che oggi in Lombardia vuole veder questo cup funzionante questa persona sono io".

Bertolaso: "Non mi risulta nessuna struttura al mondo che dalla mattina alla sera cambia completamente le procedure"

Non ha dubbi l'assessore al Welfare lombardo Guido Bertolaso, il centro di prenotazione unica si farà. Nessun ritardo dunque, tempi confermati: entro il 2026 e primi segni di vita già a partire da gennaio 2024 quando, come dice lo stesso Bertolaso "speriamo inizi a funzionare".

Lo sfogo dell'assessore: "Adesso arrivo io e finalmente con l'aiuto di tutti metto in piedi questa iniziativa, e mi viene detto che sono in ritardo"

Le accuse di ritardi Bertolaso le previene così: "non mi risulta nessuna struttura al mondo che dalla mattina alla sera cambia completamente le procedure. Quando siamo entrati nell'euro ci abbiamo messo un anno per passare dalla lira all'euro. Per i miracoli ci stiamo organizzando, ma ancora non ci siamo riusciti". Dopodiché, "mi pare di aver sentito le rappresentanti dell'opposizione l'altro ieri in consiglio regionale che erano 10 anni che chiedevano che si facesse questo Cup. Adesso arrivo io e finalmente con l'aiuto di tutti metto in piedi questa iniziativa, e mi viene detto che sono in ritardo. Mi sembra un pochino una contraddizione in termini...", osserva.