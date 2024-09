Curva del Milan, tra gli arrestati anche il body guard di Fedez

Curva del Milan, tra gli arrestati il body-guard di Fedez

Tra gli arrestati nella maxi operazione della Polizia di Stato che ha azzerato i vertici delle curve di Milan e Inter figurano anche gli ultra rossoneri Islam Hagag alias Alex Cologno e Cristian Rosiello. Che poche ore prima dell'arresto si trovavano a Parigi in compagnia di un illustre amico: Fedez. Con il quale, ricorda il quotidiano Il Giorno, già si erano fatti fotografare insieme questa estate su uno yacht. Amicizie ingombranti per Federico Lucia. E non da oggi. Rosiello è infatti da qualche tempo di fatto il bodyguard del rapper.

Il pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino

E la vicinanza tra i due era divenuta evidente quando si erano trovati coinvolti nella inquietante vicenda del pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino. Il quale non ha fatto denuncia, rendendo difficile chiarire sino in fondo i dettagli dell'aggressione. Nondimeno, gli accertamenti dei carabinieri avevano portato ad acclarare la presenza sia di Fedez che di Rosiello sul luogo del pestaggio. Una spedizione punitiva causata da un alterco iniziato in discoteca per via pare di una ragazza. Per quanto riguarda Islam Hagag, già il 3 luglio ha patteggiato una pena di un anno e quattro mesi per una aggressione avvenuta a maggio in via Capecelatro a Milano