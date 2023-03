Da Alparone a Tironi: i profili dei nuovi assessori lombardi

Manca solo l’ufficialità ma i nomi che comporranno la nuova giunta Fontana sono già delineati, come piò anticipare Affaritaliani.it Mialno. Ecco i loro profili.

Chi è Marco Alparone

Non solo un assessorato "pesante" come quello al Bilancio, ma anche la vicepresidenza: Marco Alparone vede così ricompensata la sua brillante performance alle elezioni regionali con 7.655 consensi personali. E' uno dei due farmacisti eletti in consiglio regionale a questa tornata ed è tuttora membro del direttivo provinciale del consiglio dell'ordine dei farmacisti. Ma soprattutto, ha una carriera politica ormai di lungo corso alle spalle, iniziata nel 1994. Eletto nel 2009 sindaco di Paderno Dugnano con Forza Italia, cinque anni dopo ha ottenuto la riconferma, entrando anche nel consiglio della Città metopolitana milanese. Pochi anni dopo, l'approdo in consiglio regionale: nel 2018 ottenne poco meno di 6mila preferenze. Risale invece al settembre 2021 la scelta di lasciare gli azzurri ed entrare in Fratelli d'Italia.

Chi è Romano La Russa

Da Romano a Romano: l'assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia torna nelle mani di La Russa, che già aveva brevemente ricoperto il ruolo nel 2022, subentrando al dimissionario Riccardo De Corato. Fratello del presidente del Senato Ignazio, Romano La Russa è nato a Paternò, ma sin dagli anni Ottanta è stato attivo nel Milanese come imprenditore nel commercio all’ingrosso di sanitari attraverso una società con sede a Pero. Parallelamente, il suo impegno in politica iniziato sin dai dai tempi del liceo nei movimenti giovanili del Movimento Sociale Italiano, la Giovane Italia prima e il Fronte della Gioventù poi. Nominato nel comitato centrale del MS, è stato consigliere comunale a Cinisello Balsamo (1985-90) e a Sesto San Giovanni (1990-2006).

Dopo la fine dell'Msi, ha aderito ad Alleanza Nazionale, ricoprendo l'incarico di membro della Direzione nazionale. Consigliere e capogruppo in Regione Lombardia (1995-2005), poi europarlamentare (2004-2008), a Bruxelles è stato anche vicepresidente della Delegazione per le relazioni con l’lran; membro della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni; della Commissione per i problemi economici e monetari; della Delegazione per le relazioni con gli Stati del Golfo, compreso Io Yemen.

Nel 2009 è divenuto coordinatore provinciale dell'appena nato Popolo della Libertà, quindi il nuovo ruolo in Regione Lombardia come assessore con deleghe all'Industria dal 2008 al 2010 e alla Sicurezza e Protezione civile dal 2010 al 2012. Un assessorato, quello alla Sicurezza, che dunque ora Romano La Russa torna a coprire per la terza volta.

Chi è Gianluca Comazzi

Forza Italia porta in Giunta Gianluca Comazzi (delega a Parchi e territorio). Nato a Milano il 17 novembre 1980, nel 2000 ha ricoperto l’incarico di vice presidente della Commissione Cultura e della Commissione Parchi e Giardini della circoscrizione 9 del Comune di Milano, mentre nel 2006 è stato nominato Garante per la tutela degli animali del Comune di Milano. Dal 2010 al 2011 ha ricoperto l’incarico di responsabile politico dell’assessorato di Regione Lombardia, Sistemi Verdi e Paesaggio. Sempre nel 2011 è stato indicato dall’Associazione nazionale dei comuni italiani come delegato nella consulta sul randagismo di Regione Lombardia. Dopo anni di studio e impegno nel sociale, nel 2014 entra nel Consiglio comunale di Milano. Dal 2014 al 2018 ha fatto inoltre parete del Consiglio nazionale dell’Anci. Nel giugno 2016 con 2725 preferenze è risultato il terzo candidato più votato della lista, per poi essere nominato Capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino. Il 4 marzo 2018, con 8040 preferenze, è stato eletto Consigliere regionale della Lombardia e successivamente capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia.

Chi è Simona Tironi

A Simona Tironi (Forza Italia) andrà la delega a Istruzione e Formazione. Dal 2013 è sindaco di Travagliato, in provincia di Brescia. A livello regionale, nella precedente legislatura è stata vice-presidente della III Commissione Sanità e politiche sociali. Si è occupata, quindi, anche della commissione d’inchiesta Covid, nominata a febbraio 2022. Laureata a Brescia in Scienze dell’economia e della gestione aziendale, ha lavorato nel settore del marketing.

Chi è Franco Lucente

Franco Lucente è destinato ai Trasporti. La sua attività politica inizia da giovanissimo, negli anni del liceo, dove si impegna nella Destra giovanile. Si iscrive ad Azione Giovani, movimento unitario dei giovani di Destra. Nell’aprile 2000 viene eletto nel Consiglio Circoscrizionale di Milano2 – Lavanderie (Segrate) dove ha svolto l’incarico di Consigliere occupandomi in particolare della sicurezza e della vivibilità dei quartieri. Nel maggio 20011 è stato candidato dal partito (AN) nella Circoscrizione del Comune di Milano al Consiglio di Zona 4. Nell’Ottobre 2003 è stato eletto all’unanimità Presidente del Circolo Ambientale di Alleanza Nazionale “Sorgente Tricolore”. Alle elezioni amministrative del 12-13 giugno 2004 il Centro Destra lo ha scelto come candidato sindaco di Tribiano ottenendo un ottimo risultato soprattutto per il partito che dal 6,5% passa al 16%.

Il 19.07.2004 viene nominato Vice coordinatore del collegio 31 nella Provincia di Milano e contestualmente Commissario del Circolo Territoriale di AN a Tribiano. Alle elezioni del 6-7 Giugno 2009 sono stato eletto sindaco di Tribiano ricevendo il 57,7% delle preferenze, portando così per la prima volta il centrodestra alla guida del Comune. Nel Febbraio 2013 è stato candidato in Regione Lombardia nelle liste di Fratelli d’Italia ottenendo un ottimo risultato con 1118 preferenze. Da Marzo 2013 ricopre la carica di Coordinatore per la Provincia di Milano del partito Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale.

Chi è Paolo Franco

Paolo Franco sarà assessore alla Casa. Proveniente da Albino, in provincia di Bergamo, Franco è specializzato, a livello professionale, nel settore della sicurezza sul lavoro. Dal 2014 ricopre la carica di Presidente e dal 2017 anche di Amministratore Delegato della Società Uniacque S.p.a. - Gestore del Servizio idrico integrato della provincia di Bergamo. Dal 2014 è membro della Giunta di Confservizi e dal maggio 2018 è stato eletto Vice Presidente di Confservizi. Molto attivo nel campo della politica sin dall’adolescenza, ha ricoperto molti ruoli di prestigio: eletto consigliere comunale di maggioranza e di minoranza, coordinatore di Forza Italia della Valle Seriana e responsabile degli enti locali della provincia di Bergamo del Popolo della Libertà. Nel 2016 è eletto coordinatore provinciale di Bergamo di Forza Italia e, a coronamento di un percorso politico a amministrativo degno di nota, dal marzo 2018, è stato eletto Consigliere Regionale della Lombardia.

Chi è Barbara Mazzali

Barbara Mazzali si occuperà di Turismo. Mantovana, eletta in consiglio regionale con Fratelli d’Italia a Bergamo, è sostenuta dalle associazioni venatorie. Dopo la rielezione – era già in consiglio dal 2018 – ha dichiarato di voler “portare in Regione le istanze di tutte le famiglie lombarde che hanno bisogno di politiche sociali mirate, dei territori, che vogliono avere risposte precise alle diverse necessità, e dei 65mila cacciatori, cuore di una tradizione antica delle nostre terre - annuncia - sono certa che d’ora in poi tutte le forze guarderanno con più considerazione a Fratelli d’Italia che ha conquistato un risultato importante accrescendo la propria presenza nelle istituzioni a tutti i livelli”.