Da Bari in Brianza per accoltellare la moglie, arrestato per tentato omicidio

Limbiate, accoltella la moglie con cui si stava separando

Ha viaggiato da Bari a Limbiate (Monza Brianza) per accoltellare la moglie in cui era in fase di separazione. Il 54enne pugliese e' stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di Desio con le accuse di tentato omicidio dopo averla colpita con diversi fendenti alla schiena. I militari dell'Arma sono intervenuti nel cuore della notte, in seguito ad alcune chiamate al 112 in cui venivano segnalate dai residenti delle urla di una donna, provenienti da un parcheggio pubblico.