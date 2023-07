Da fabbrica a innovativa co-factory: il progetto del Certosa District a Milano

A Milano, nel quartiere Certosa, un progetto di rigenerazione urbana ha trasformato un’ex fabbrica in un progetto di co-factory. Una versione innovativa di fabbrica che comprende – come riporta Gambero Rosso – un robot con braccio antropomorfo, stampante 3d, aree per prototipazione e start up, che in un futuro non lontano avrà anche spazi espositivi e per l'intrattenimento, e ora promette di creare uno dei più interessanti esperimenti ristorativi italiani.

Il progetto Certosa District: un investimento di circa mezzo miliardo

Il progetto Certosa District nasce circa dodici anni fa quando una società di sviluppo immobiliare comincia l'opera di rianimazione dell'area, circa 100mila metri quadrati nel quadrante compreso tra via Varesina, via Giovani da Udine e via Barrella, non un unico lotto, dunque, ma spazi diffusi su un'area circoscritta, che impongono interventi con tempistiche e modalità diverse. Con un investimento che a oggi è oltre i 300 milioni di euro, ma a progetto concluso – tra 3 o 4 anni – si muoverà intorno al mezzo miliardo.